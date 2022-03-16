Son dakika haberleri | İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı

16.03.2022 18:53
Son dakika haberleri | İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı

Son dakika habere göre Ümraniye'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ümraniye'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi Turunç Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven kullanarak 10 kişiyi binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da itfaiye ekipleri apartman yangınında mahsur kalanları kurtardı - Son Dakika


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