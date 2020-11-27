İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

27.11.2020 11:36
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelge kapsamında yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri sürüyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelge kapsamında yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  yoğunlaştırılmış denetimlerin ikinci gününde Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy Gişelerde şehirlerarası yolcu otobüslerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yaptı.

Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımındaki denetimlerde,  Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy gişelerinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler durdurularak,  yolcuların HES Kodların olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler yolcuların ve otobüs personelinin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda da uyarılarda bulundu.

"DENETİMLERDEN MEMNUNUZ "

İstanbul'dan Amasya giden Menekşe Karataş "Denetimlerden çok memnunuz. Otobüs içerisi kapalı alan olduğu için sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor." dedi  Otobüs sürücüsü Mehmet Ülkü de "Dünyada salgın hastalık var. Hastalıktan korunmak için tedbirlerimizi almamız lazım. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Hijyen, Maske ve Temizlik kuralarına dikkat ettiğimiz zaman her şeyi aşarız. Otobüsümüzde bu kurallara dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------------Jandarma Denetim Noktası-Şehirlerarası Otobüslerin durdurması -Jandarma Ekipleri yolcuların HES Kodları kontrol etmesi-Yolcu ve otobüsün sürücüsüyle röp.-Sürücünün ehliyet, ruhsat kontrolleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

TEM Otoyolu, İstanbul, Jandarma, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA JANDARMADAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika


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