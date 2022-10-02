İSTANBUL'DA JANDARMANIN OPERASYONUNDA 44 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA JANDARMANIN OPERASYONUNDA 44 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

02.10.2022 08:32

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Esenyurt ve Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Esenyurt ve Küçükçekmece'de 3 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldıkları istihbarat üzerine yaptıkları 3 ay süren fiziki takibin ardından Esenyurt ve Küçükçekmece'de bulunan 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evlere uyuşturucuyu sevkiyatı yaptığı belirlenen otomobil durdurularak narkotik köpeği ile arandı. Operasyonlarda, 31 kilogram methamfetamin, 13 kilogram kokain olmak üzere toplam 44 kilo uyuşturucu madde, 1 adet öğütücü mikser ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Elde ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara dağıtma hazırlığında olan G.A., C.Ö., K.Ö. ve M.B. isimli (4) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
500
DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ'NDE YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ'NDE YAĞIŞA ALDIRMADAN YÜRÜDÜLER PROF. DR. YAVUZ BU KIŞ BOL VİRÜSLÜ GEÇECEK PROF. DR. YAVUZ BU KIŞ BOL VİRÜSLÜ GEÇECEK Son dakika gündem: MUSA'NIN ÖLÜMÜNDE 37 KİŞİNİN SİLAHINA EL KONULDU Son dakika gündem: MUSA'NIN ÖLÜMÜNDE 37 KİŞİNİN SİLAHINA EL KONULDU
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA JANDARMANIN OPERASYONUNDA 44 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi
11:24 İYİ Parti lideri Akşener, CHP'li isimlere çıkıştı: İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar
11:06 Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı
10:54 Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi
10:36 Bakanlık duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
10:15 Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz
09:49 Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı
09:47 Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı
09:35 Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu
09:32 Seferberlik kararına tepki gösteren Rus rapçi kendi canına kıydı: Hiç kimseyi öldürmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 12:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA JANDARMANIN OPERASYONUNDA 44 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement