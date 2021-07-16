Son dakika haberleri... İstanbul'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu satışa sunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, M.K. isimli şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmamak için Fatih ve Bakırköy'de farklı adreslerde ev kiraladığı, buralardan irtibatlı bulunduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, şüphelinin kiraladığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerdeki aramalarda M.K'nin sıvı haldeki uyuşturucuyu buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediğini, uyuşturucuya içecek görüntüsü vermek için pet şişelere koyduğu belirlendi.

Uyuşturucuları klozete döktü

Operasyonda, ekipleri karşısında görünce panikleyen şüphelinin sıvı uyuşturucuyu klozete döktüğü belirlendi. Banyoda arama yapan ekipler, klozetin içindeki uyuşturucuyu fark etti. Klozetten çıkarılan uyuşturucuya el konuldu.

Şüphelinin adreslerinde, evin değişik yerlerine gizlenmiş uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

M.K. ile bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.