Etrafa saçılan eşyalar ise ekipler tarafından toplandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Harun Şener'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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