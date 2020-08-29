Son dakika haberleri: İstanbul'da kargo şubesine baskın: yaklaşık 7 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen dekoratif sandığa gizlenmiş 6 kilo 780 gram uyuşturucu hap polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.
İstanbul'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen dekoratif sandığa gizlenmiş 6 kilo 780 gram uyuşturucu hap polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ağustos'ta Bağcılar'da bir kargo firmasına yurt dışına gönderilmek için bırakılan koli ve eşyalarda dedektör köpekle arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan dekoratif sandığın kenarlarına gizlenmiş 6 kilo 780 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Madde, içeriğinin belirlenmesi için İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.
Ekipler, kargo firmasına uyuşturucu hap bulunan sandığı bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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