İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı

16.01.2021 20:49

İstanbul'da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde akşam saatlerinde ise iç kesimlerde etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte mega kent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kısıtlama olmasına rağmen kar topu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

(İHA)

İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da beklenen kar yağdı yerler beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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