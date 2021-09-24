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Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü

24.09.2021 17:26

Son dakika haber... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü Kasımpaşa'da bir adam kızının kınası yapıldığı esnada çıkan gürültü kavgasında lokalde vurularak öldürüldü Lokalin savaş alanına döndüğü olayda bir kadın da yaralandı, saldırgan ise polise teslim oldu Kasımpaşa'da bir...

İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü

Kasımpaşa'da bir adam kızının kınası yapıldığı esnada çıkan gürültü kavgasında lokalde vurularak öldürüldü

Lokalin savaş alanına döndüğü olayda bir kadın da yaralandı, saldırgan ise polise teslim oldu

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir parkta kızının kınasını yapan şahıs, evinin altındaki lokalın işletmecileriyle aralarında çıkan gürültü kavgasında silahla vurularak öldürüldü. Taş ve şişelerle basılan lokalin savaş alanına döndüğü olayda, ölen adamın yakını bir kadın da yaralandı. Polise teslim olan saldırgan ve mekanda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Serdar Yılmaz, kızını bir süre önce nişanlandırdı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına, evinin yakınında bulunan bir parkta kına eğlencesi düzenledi. Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürdü. O esnada adamın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A. gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı.

Gürültü kavgasında taş ve şişelerle lokali bastılar

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz'ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı. Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A. tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.

Kızının kınasında vuruldu, hastanede öldü

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırganlardan 2'si tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı ise Haliç'e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü

İstanbul, Cinayet, Savaş, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul'da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika


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