İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

11.05.2022 16:34

İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda bir genci önce darp sonra bıçaklayarak öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda, çıkan telefon kavgasında dövdükleri şahsı kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda bir genci önce darp sonra bıçaklayarak öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda, çıkan telefon kavgasında dövdükleri şahsı kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda, arkadaşlarının yanına giden Faruk A., yolda Samet Civelek ile karşılaşmıştı. Civelek ardından iddiaya göre bir anda Faruk A.'nın cep telefonunu alınca aralarında tartışma çıkmıştı. O esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. ve İbrahim B. ile Civelek arasında kavga çıkmıştı. Dakikalarca süren kavgada 3 şahıs, kaçan Civelek'i bir süre peşinden kovalamış, sokak arasındaki bir binaya giren Civelek'i yakalayan şahıslar yumruk ve tekmelerle darp etmiş, kalbinden bıçaklamıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Samet Civelek, hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Faruk A'nın ifadesine başvurdu. Faruk A. Samet Civelek'in kendisine ait telefonu zorla aldığını ve bu nedenle olayın yaşandığını anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Tuncay B. ve İbrahim B.'yi Avcılar'da gözaltına aldı. Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.'ye ifadelerinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Son dakika haberi | CEP TELEFONU CİNAYETİNDE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika haberi | CEP TELEFONU CİNAYETİNDE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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