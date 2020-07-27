Son dakika haberleri: İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor

Gelen son dakika haberine göre ekibi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanılması ve imha edilmesi süreçlerini yerinde izledi.

Son dakika haberleri: İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor, System.String[]
ekibi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından toplanılması ve imha edilmesi süreçlerini yerinde izledi. Hastanede kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi atıkların bu konuda eğitim almış personel tarafından özel bir çalışma yöntemiyle toplandığını anlatan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü İhsan Papakçı, "Tıbbi atık depomuz 2 günlük atığın depolanabileceği kapasitede. Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edilmek için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede saklayabileceğimiz kapasitede alanımız mevcut. Tıbbi atıkları bekletmiyoruz hemen hemen her gün imha edilmek için alınıyor. Olası bir problem yaşanması durumunda ise yedek depomuz ile 1 haftalık atığı depolama imkanımız var" dedi.

ATIKLARI TOPLAYAN PERSONEL DE ÖZEL OLARAK KORUNUYOR

Görevli personellerin enfeksiyon kontrol komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2 defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyleyen İhsan Papakçı "Bu işte görev alan personelimizi korumak için azami derecede dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten önce atıkları tartarak teslim ediyorduk. Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda personelimizin bu atıklara temasını azaltmak için tartı işleminden vazgeçtik" diye konuştu.

TEK BİR MASKE BİLE ATILSA O ÇÖP KUTUSU TIBBİ ATIK SAYILIYOR

Hastane içerisindeki atıkların ayrı ayrı kovalarda ayrıştırıldığını belirten Papakçı "Mesela hasta dikkatsiz davrandı maskesini çıkardı ve evsel atığa attı. Bu durumda biz bütün çöpü tıbbi atık olarak değerlendiriyoruz. Kurum içerisindeki tıbbi atıklar ayrıştırıldıktan sonra görevli personeller tarafından depolanıyor ve her gün imha edilmek üzere İSTAÇ tarafından alınıyor" şeklinde konuştu.

"YAKMA ÜNİTESİNDE ELDE ETTİĞİMİZ BUHARDAN ELEKTRİK ÜRETİYORUZ"

Hastanelerden toplanan tıbbi atıklar İBB'ye ait sterilizasyon tesisine getiriliyor. Tıbbi atıklar burada belirli aşamalardan geçerek otoklav adı verilen ünite içinde yüksek ısı ve basınca maruz bırakılarak sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek imha ediliyor. Koronavirüs tedbir ve tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme atıklarının bir kısmı da doğrudan yakılarak imha ediliyor.  İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yakma ünitesinin günlük kapasitesinin yaklaşık 24 ton civarlarında olduğunu söyledi. Canlı, "Bu üniteden elde ettiğimiz buhardan elektrik üretiyoruz. Yaklaşık 540 kilovat bir elektrik üretimi söz konusu" ifadelerini kullandı.

ATIKLAR 108 TON KAPASİTELİ TESİSTE İMHA EDİLİYOR

Mustafa Canlı, imha tesisine her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geldiğini belirterek imha sürecini şöyle anlattı:

"Atıklar bu tesise geliyor ve burada önce sterilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Bir kısım atıklar ise başka bir tesiste yakılıyor. Tesisimizin kapasitesi günlük 108 ton. Bizim günlük topladığımız tıbbi atık ise 70 ile 80 ton arasında değişiyor. Tıbbi atıklar tesisimize geldikten sonra bant sistemimize boşaltılıyor. Bir raylı sistemle konteynırlar tıbbi atıklarla dolduruluyor. Otoklav adı verilen 3 adet ünitemiz var. Tıbbi atıklar burada yaklaşık 145 santigrat derecede, 3.2 bar basınç altında, 45 dakika da sterilize ediliyor. Bu şekilde mikroptan arındırılıyor. Daha sonra evsel atık bölümüne gönderilerek burada imha ediliyor. Yılda yaklaşık 28 bin ton tıbbi atık topluyoruz. Bu atıklar ya sterilize ediliyor ya da yakılıyor" dedi.

"TIBBİ ATIKLAR GELİŞİ GÜZEL ATILMAMALI"

Tesis içerisinde çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirten Canlı, alınan tedbirlerle bugüne kadar hiçbir çalışanlarının enfekte olmadığını söyledi. Canlı, "Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu son derecede önemli. Atıkların sağlıklı toplanmadığı, gelişi güzel sağa sola atıldığı yönünde şikayetler oluyor. Sıkıntı yaşanmaması için bu tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları gerekiyor" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor - Son Dakika
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