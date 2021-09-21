Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ OPERASYONU - Son Dakika

Piyasa değeri 580 bin lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken 1 kişiye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Fatih 'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

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