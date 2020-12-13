Son dakika haberleri: İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

13.12.2020 10:12
Son dakika haberleri: İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada, System.String[]

Son dakika haber: Kağıthane'de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu.

Kağıthane'de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu. Çalışanın bağırması üzerine panik yapan gaspçı, kaçarken tabancayı diğer çalışana doğrulttu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ilkın M., sokak üzerindeki markete girdi. Şahıs doğrudan marketin deposuna girerek oradaki kadın çalışan Yağmur Ş.'ye paraları vermesi için tabanca doğrulttu. Kadın çalışanın bağırmaya başlaması üzerine panik yapan gaspçı Ilkın M., marketten çıkmak istedi. Ancak o esnada gaspçı, kendisini durdurmaya çalışan Bora Ö.'ye tabancasını doğrulttu. Çalışanın eliyle müdahale etmesi sonrası gaspçı Ilkın M. hiçbir şey çalamadan marketten ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ "DAR ALAN" UYGULAMASIYLA YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, markete giderek çalışma başlattı. Çalışanların ifadelerine başvuran Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şahsın eşkalini belirledi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ilçe genelinde "dar alan" uygulaması yapan polis ekipleri, gaspçı Ilkın M.'yi ilçeden çıkamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

GASPÇI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, market çalışanları tarafından teşhis edildi. Ayrıca şahsın olayda kullandığı tabancaya da el konuldu. Büroda ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ilkın M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada - Son Dakika


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