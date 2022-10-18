Son dakika haberleri! İstanbul'da oto hırsızlığı çetesine operasyon kamerada

İstanbul'da park halindeki otomobilleri kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan 10 kişilik şebeke, Özel Harekat polisi destekli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 35 otomobil sahiplerine teslim edilirken, sadece otomobil servislerinde bulunması gereken ve kontak anahtarı şifresini değiştiren bir de elektronik cihaz ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobillerin kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan şebekenin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde daha önceden tespit edilen adreslere önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin elebaşı Mustafa D. ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda yapılan adamalarda çalınan ve parçalanmak için il dışına çıkarılan 35 otomobil de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kontak anahtarı şifresini değiştiren cihaz bulundu

Öte yandan polis ekipleri, operasyonda kontak anahtarlarının şifrelerini değiştiren elektronik bir cihaz ele geçirdi. Bu cihazın özel izinle satıldığı ve sadece otomobil servislerinde bulunabileceği öğrenildi. Polis, şüphelilerin çalacakları otomobilin kelebek camını kırarak içeri girdikten sonra bu cihazı kullanarak kontak anahtarı şifresini değiştiklerini tespit etti. Şahısların ardından yanlarında getirdikleri bir başka anahtara şifreyi tanımlayarak aracı çalıştırıp çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin dakikalar içerisinde çaldıkları otomobillerin hemen plakasını değiştikleri ve bu amaçla şoförler odasının sahte mührünü de yaptıkları öğrenildi. Çalınan otomobillerin yaklaşık 3 saat içinde kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldığı, buralardaki atölyelerde motor ve şaşe numaraları değiştirilerek pazarlandığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin birçok olayda hasarlı otomobillerini onarmış gibi isteyen kişilerin siparişleri üzerine aynı model ve renkte otomobiller çaldıkları belirlendi.

Operasyon ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL