Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu

13.10.2020 16:42

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda narkotimler özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu'nda narkotimler özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adresleri narkotik köpeğiyle didik didik arayan polis, çekmecede çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Cüzdanda yapılan aramada da kokain, dolapta ise tabanca bulundu. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine üzerine fiziki ve teknik takip başlattı. Günlerce süren takiplerin sonucunda maddelerin bulunduğu adresleri belirleyen narkotimler, hazırlıklarını tamamlayarak saat 15.00 sıralarında harekete geçti. Konvoy halinde İstiklal, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev Mahallesine giren polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

ÇEKMECE, DOLAP VE CÜZDANDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren narkotimler, adresleri didik didik aradı. Evlerin birkaçında yapılan aramalarda çekmeceye gizlenmiş satışa hazır çok miktarda ve çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Aramalara devam eden polis, dolabın içerisine gizlenmiş tabanca ve cüzdanda yaptığı aramalarda ise kokain maddesi buldu. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle de yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu
Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu
Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu
Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu - Son Dakika

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