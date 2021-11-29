İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyetlerinden sonra ülkeye geldikleri, PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen 8 ilçede 10 ayrı adrese 26 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda 7 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 PKK/YPG'li sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.