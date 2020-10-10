İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltı
10.10.2020 02:15
İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltıltı İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 7 gözaltıltı
İSTANBUL - İstanbul'da 4 ilçede 7 farklı adreste terör örgütü PKK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 4 ilçede belirledikleri 7 farklı adreste terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen ve PKK yapılanmasına destek verdiği öğrenilen 7 şüpheli yapılan operasyonun ardından yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen evraklara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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