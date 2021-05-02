İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.