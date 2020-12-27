Son dakika: Sahte belge operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Sahte belge operasyonu

27.12.2020 09:07

Son dakika gündem haberi... Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede sahte belge düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede sahte belge düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.K. isimli şüphelinin, kendisiyle irtibata geçen kişilere sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada şüphelinin sahte belgeleri, Avcılar'daki evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli M.K, gözaltına alındı. Zanlının evinde inceleme yapan ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir odaya rastladı.

Burada yapılan aramada, 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı, bir adet soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu

Jandarma, Avcılar, Sigorta, Fatura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sahte belge operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bloomberg'den Türkiye'de de denenen Çin aşısıyla ilgili kafa karıştıran iddia: Etkisi belli değil Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada
CNN Türk canlı yayınında 'nah' tartışması CNN Türk canlı yayınında 'nah' tartışması         
08:28
Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı         
07:59
Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı         
04:31
CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti         
23:44
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor         
22:25
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı         
08:28
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 09:21:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Sahte belge operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei