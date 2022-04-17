İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu

17.04.2022 09:01

İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu Sahte madeni Euro imal eden bir şahıs suçüstü yakalandı Sahte madeni Euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu

Sahte madeni Euro imal eden bir şahıs suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Sahte madeni Euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Başahşehir'de adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni Euro imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin "Sahte Euroları" Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin 000 adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve 1 adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

Gerçeğinden ayırt etmek zor

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi. Yakalanan S.D., "Parada Sahtecilik" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu
İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu
İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu

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Jandarma, İstanbul, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte madeni Euro operasyonu - Son Dakika
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