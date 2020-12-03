İSTANBUL'da yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan Suriye uyruklu bir kişi ile ona sahte pasaport sağlayan 2 kişi gözaltına alındı. Sahte pasaport temin eden şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Kasım Cumartesi Suriye uyruklu Silvan F.'nin taşıdığı Hollanda pasaportunun sahte olduğunun tespit etti. Sahte pasaportla yakalanan şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Sorgulanan şüpheli, sahte pasaportu Ferdi İ. isimli bir başka kişiden aldığını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ferdi İ.'nin Gaziosmanpaşa'da bulunduğunu belirleyen polis ekipleri şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Suriye uyruklu Silvan F. ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçaklığı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler Ferdi İ. ile ilgili havalimanında bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Geriye dönük kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Ferdi İ.'nin 21 Kasım Cumartesi günü uçağa binmek üzere bilet aldığı sahte pasaportu Suriye uyruklu Silvan F.'ye verdikten sonra pasaport kontrolünden de geçtiği ancak uçağa binmeyerek geri döndüğü belirlendi. Yine kamera görüntülerinde Ferdi İ.'nin Damla U. isimli bir kadınla beraber hareket ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine 30 Kasım Cuma günü gece saatlerinde şüpheli kadının Arnavutköy'deki evine baskın düzenleyen polis Damla U.'yu da gözaltına aldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Damla U. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ferdi İ. ise çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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