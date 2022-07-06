Son dakika 3. sayfa: Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi

06.07.2022 14:34

Son dakika haberleri... İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 30'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 30'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. İş adamı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'unun polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlıların 30'u, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 92 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonun detayları

Organize Suçlarla Mücadele Polisi, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de yapılan operasyonlarda 122 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti. - İSTANBUL

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Son dakika haberi | Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberi | Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sarallar operasyonunda yakalanan şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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