Son dakika haberleri! İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt merkezli Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve elebaşılığını tutuklu Maşuk T'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor,

Söz konusu suç örgütüne yönelik 30 Kasım 2021'de düzenlenen ilk operasyonda 28 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan, suç örgütü elebaşı Maşuk T'nin de arasında bulunduğu 25'i tutuklanmıştı.