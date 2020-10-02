Son dakika haberleri... İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. - Son Dakika

Dilendirilen 68 mağdur çocuk kurtarılırken, adreslerde yapılan aramada 250 bin lira, 100 dolar, 228,500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirilmişti.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu