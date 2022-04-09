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İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz aylarda saat 17.45 sıralarında bir telefon tamircisinde meydana gelen olayda, içeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.