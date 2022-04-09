Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

09.04.2022 09:51

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı.

İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz aylarda saat 17.45 sıralarında bir telefon tamircisinde meydana gelen olayda, içeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı
Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

YORUMLAR
500
Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı Son dakika haberi! Kocası tarafından canice öldürülen kadının ailesi adım adım ölüme gidişin hikayesini anlattı Son dakika haberi! Kocası tarafından canice öldürülen kadının ailesi adım adım ölüme gidişin hikayesini anlattı

Kasımpaşa, İstanbul, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement