İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptıkları öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

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