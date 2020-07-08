İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 30 Haziran günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Terör örgütü üyelerinin Esenyurt'ta işyerlerine kundakları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.- İstanbul