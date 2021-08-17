HDP'nin Esenyurt'ta düzenlediği bir etkinlikte, terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta HDP Esenyurt İlçe Başkanlığının Esenyurt Meydan'ında "halk buluşması" adı altında düzenlediği etkinlikte, terör örgütü PKK propagandası yapıldığını belirledi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine slogan attığı belirlenen 4'ü yaşı küçük 11 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 kişi yakalandı - Son Dakika