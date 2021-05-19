Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı

19.05.2021 12:11
Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/ Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Komünist Partisi, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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