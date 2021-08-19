İstanbul'da torbacı operasyonu: 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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