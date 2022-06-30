Son dakika haberleri! İstanbul'da Tütün Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstanbul'da Tütün Operasyonunda 4 Tutuklama

30.06.2022 18:44

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da 27 ve 28 Haziran'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da tütün kaçakçılarına yönelik olarak 27-28 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, tütün kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Doğu illerinden getirilen tütün ve makaronları İstanbul'daki bazı iş yerlerine dağıttıkları belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Polis, kaçakçıların, doldurulan makaronların uygun araçlar kullanarak "servisçi" olarak tabir edilen kişiler üzerinden il genelinde faaliyet gösteren tütüncü dükkanlarına satıldığını belirledi.

Tütün ve makaronların depolandığı yerleri tespit eden polis ekipleri, Fatih'te 4 ayrı adrese, Esenyurt'ta 1 depo ve 2 araca 27 ve 28 Haziran'da operasyon düzenlendi. Baskınlarda tütün kaçakçılığı yapan 9 şüpheli yakalandı.

Depolarda yapılan aramalarda 18 milyon 15 bin adet boş makaron, 9 milyon 182 bin dolu makaron, 102 bin yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 3 kilogram sigara tütünü, 2 kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü ve 1 hava kurutucu makine ele geçirildi.

Tütünlere imha edilmek üzere el konulurken, yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyete götürülerek sorguya alınan şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkan şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.Ö., A.A., İ.Ç. ve G.Y.Ç. adlı 4 kişi kaçakçılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da Tütün Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika

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