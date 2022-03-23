İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 400 kilo uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' organizasyonlarının deşifre edilmesi ve önlenmesi ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında 1 ve 19 Mart tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde farklı adreslere operasyon düzenleyen narkotik timleri, 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 165 kilo kimyasal madde, 160 kilo sıvı halde metamfetamin maddesi, 61 kilo kokain, 15 kilo kristalize halde metamfetamin maddesi, hassas teraziler, uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyal ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği ileri sürülen 72 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak emniyette sorguya alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.