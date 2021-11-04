İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 75 kilo Hint keneviri ele geçirildi. Baskınlarda biri yabancı uyruklu 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, 15 ila 31 Ekim tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenledi. Fatih, Güngören ve Tuzla ilçelerinde yürütülen 3 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Baskın yapılan ev ve arabada yapılan aramalarda, 'skunk' diye tabir edilen 75 kilo 750 gram Hint Keneviri bitki parçaları (skunk) ve 1 otomobil ele geçirildi. Uyuşturucuların bir kısmının otomobildeki 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerinde ele geçirildiği öğrenildi. Hassas burunlu dedektör köpeği "Ateş"in de yer aldığı operasyonda ele geçirilen uyuşturuculara imha edilmek üzere el konuldu.

Yakalanan ve emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin akıbeti hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.