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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

17.11.2021 10:25
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ataşehir ve Çekmeköy'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerindeki 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki işlemleri tamamlandı.

Sorguları yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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