İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı

08.03.2022 07:33

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Eyüpsultan ilçelerinde 25 adreste, kimlikleri tespit edilen 20 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilerin adreslerine girerek arama yaptı. Pendik Yenişehir Mahallesi'nde site içerisindeki daireye  giren ekipler, burada arama yaparak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı
İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı
İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı
İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı
YORUMLAR
500
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 07:46:41. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul' da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement