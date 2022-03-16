Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

16.03.2022 06:15

Son dakika haberler: İSTANBUL'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi. Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika
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