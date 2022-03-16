Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika

İSTANBUL'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi. Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.