Çalışmaların ardından sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 45 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Maltepe , Esenler , Bahçelievler , Bağcılar , Güngören ve Tuzla ilçelerinde 48 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Son Dakika

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