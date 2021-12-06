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Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

06.12.2021 06:11

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İl genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Esenyurt merkezli 34 adrese gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Baskın yapılan evlerde narkotik Köpeği Aspar da hazır bulunduruldu. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Esenyurt Sultaniye Mahallesi 328 Sokak'ta bulunan 4 katlı binan 2. katıydı. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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