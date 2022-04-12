Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

12.04.2022 12:37

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON
Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON
Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON

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Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYON - Son Dakika
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