İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir atölyede yasadışı silah üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir atölyede ruhsatsız silah üretimi yapıldığı istihbaratını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında O.K. adlı bir kişinin Pendik'te atölyede silah ürettiği, imal edilen bu silahların da N.A. adlı bir şahıs tarafından piyasaya sürülerek yasadışı ticareti yapıldığını belirleyen polis, dün operasyon kararı aldı.

Zanlılardan N.A., dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesinde aracıyla giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonun devamında olayın diğer şüphelisi O.K. adlı şüpheli ise Maltepe'ye bağlı Altayçeşme Mahallesinde yakalandı. O.K.'nin Maltepe'deki evinde ve Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesindeki silah imalatı yaptığı atölyede yapılan aramalarda da 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, çeşitli silah parçaları ve 10 boş şarjör ile 15 namlu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler,, "Yasadışı Silah Ticareti" suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.