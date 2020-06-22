Mesajının sonunda maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunan Yerlikaya, ayrıca pandemi sürecinde sosyal mesafenin önemini içeren uyarıların yer aldığı animasyon paylaştı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'yeni normal' denetimleri kapsamında 26 bin 245 işletme denetlendi, 179 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliğinin, "yeni normal"e uyulması konusunda şehir genelindeki eş zamanlı denetimleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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