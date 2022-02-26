Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu

26.02.2022 17:50
Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşandı.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşandı.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki 16 H 3423 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 EY 7708 plakalı otomobile çarptı. Duramayan tır, önüne aldığı otomobille 1 minibüs ve 3 otomobille daha çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu
Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu
Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu

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Ümraniye TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza Ümraniye TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika


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