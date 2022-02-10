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Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.02.2022 02:23
Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ENC 091 plakalı otomobil, D-100 Okmeydanı- Haliç yönünde yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB'ye ait temizlik aracına çarptı. Aynı yönde seyreden İETT otobüsü de otomobile arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası İETT otobüsündeki bir yolcu ile 34 ENC 091 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardında hastaneye kaldırıldı.

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Okmeydanı, İstanbul, Otomobil, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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