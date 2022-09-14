Son dakika haberleri! İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN PARALAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN PARALAR

14.09.2022 15:00
Son dakika haberleri! İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN PARALAR

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüte finansörlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüte finansörlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen paralar sergilendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüte 'infak' adı altında para toplayıp transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN PARALAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
13:02 Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:10:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL'DAKİ DEAŞ OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLEN PARALAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement