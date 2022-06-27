Son dakika haberleri! İstanbul'daki suç örgütü davasında 3 tutuklu sanığa tahliye kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstanbul'daki suç örgütü davasında 3 tutuklu sanığa tahliye kararı

27.06.2022 15:15
Son dakika haberleri! İstanbul'daki suç örgütü davasında 3 tutuklu sanığa tahliye kararı

Son dakika haberler: İstanbul'da iş yeri sahiplerini tehdit edip alıkoydukları ve yağmada bulundukları öne sürülen ikisi örgüt yöneticisi 26 sanığın yargılandığı davada 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul'da iş yeri sahiplerini tehdit edip alıkoydukları ve yağmada bulundukları öne sürülen ikisi örgüt yöneticisi 26 sanığın yargılandığı davada 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile 2 müştekinin katıldığı duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Kadir Ocak, kulüpte garsonluk yaptığını, daha önce Mesut Duman ve arkadaşlarının gelip gittiklerini, bir ara ortaklık konusunun konuşulduğunu söyledi.

Ocak, sonradan tartışma ve kavga yaşandığını belirterek, "Bana karşı herhangi bir eylem olmadı. Genelde gece kulübünde her zaman kavga olur. Ben herhangi bir silah görmedim. Şikayetçi değilim." dedi.

Müşteki Şükran Çetin Yakup, aracının kurşunlandığını ve zararının karşılandığını ifade ederek, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklarının mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz alan tutuklu sanık Mehmet Veysi Duman, tahliyesini talep ederek, "Örgüt lideri olduğum iddia ediliyor. Ben gaspçı değilim, hırsız değilim, örgüt değilim." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yasin Bingöl, Kemal Kadak ve Mesut Duman'ın tahliyesine, sanık Mehmet Veysi Duman'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ın örgüt yöneticisi, diğer sanıkların ise örgüt üyesi ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım eden kişiler olduğu belirtiliyor.

Silahlı suç örgütü elebaşı sanık Mehmet Veysi Duman'ın kurduğu ve toplumda "Duman Grubu" olarak adlandırılan suç örgütünün belirli bir hiyerarşik düzende olduğu, örgüt üyelerinin her halükarda kanunda yazılı eylemleri gerçekleştirmeye hazır olarak hiyerarşik düzen içinde yaşantılarını sürdürdükleri anlatılan iddianamede, örgüt içindeki ilişkilerinde de bunun kıstas alındığının belirlendiği, ayrıca örgüt içinde ödüllendirme ve ceza sisteminin olduğu kaydediliyor.

İddianamede, örgüt yöneticisi olan sanıklar Mehmet Veysi Duman ile Mesut Duman'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", birden fazla kez "yağma", birden fazla kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", birden fazla kez "suç üstlenme", "tehdit", "yaralama" suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor, diğer 24 sanık hakkında da benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Mehmet Veysi, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'daki suç örgütü davasında 3 tutuklu sanığa tahliye kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İstanbul'daki suç örgütü davasında 3 tutuklu sanığa tahliye kararı - Son Dakika
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