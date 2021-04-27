Yabancı uyruklu diğer 11 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M., G.M. ve N.M.S. tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Nisan'da, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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