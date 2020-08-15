İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Bağcılar, Ümraniye ve Maltepe'de "Şehit Erkan Gökteke Huzur Uygulaması" düzenlendi.

Polis kamerasına yansıyan denetimlerde 13 kişi gözaltına alınırken 121.8 gram bonzai, 498.7 gram esrar, 2 kök hint keneviri, 1.7 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücü, 44bin 650 TL, 300 Dolar ve 250 Euro ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanından hareket ederek Atatürk Havalimanına iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi