İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

16.05.2022 22:27

İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce özel hareket ekiplerinin desteğiyle Sarıyer merkezli, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika
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