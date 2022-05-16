İstanbul'da 6 gün önce özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce özel hareket ekiplerinin desteğiyle Sarıyer merkezli, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Sadık Kahraman/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama - Son Dakika