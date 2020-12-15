Son dakika haberleri | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

15.12.2020 10:37
Son dakika haberleri | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.K ve C.Ö'nün doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu getirerek sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, Büyükçekmece'deki ikamet adresleri çevresinde takip ettiği şüphelilerin, uyuşturucuyu evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile sattığını belirledi.

Takibe aldıkları şüphelilerin aracını durduran ekipler, narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla arama yaptı. Aracın stepne boşluğuna yerleştirilmiş birer kiloluk poşetler içerisinde 8 kilogram metamfetamin bulundu.

Araçtaki M.M.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlmlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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