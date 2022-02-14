Üye Girişi
Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

14.02.2022 00:40
Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen biri yolcu otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 00:59:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement