Son dakika haberleri... İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara yönünde ilerleyen biri yolcu otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.