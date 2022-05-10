İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

10.05.2022 06:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Helikopter ve özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da sabah saatlerinde polis özel harekat ve narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Helikopter ve özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde polis özel harekat ve narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu yapıldı. Operasyona havadan helikopter destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti. Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı gecekonduya şafak operasyonu

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Helikopter, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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